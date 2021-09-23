Суточный рост зараженных коронавирусом в Псковской области достиг показателей июля

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Суточное число случаев заражения коронавирусом в Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к 49,5 тыс. человек, увеличилось до показателей середины июля. За день в регионе вирус выявлен у 139 человек, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram .

"Эпидситуация становится все более напряженной. Контроль над соблюдением мер противовирусной безопасности будет усилен. <..> Подтвержденные случаи 49 336, плюс 139 [за сутки]. На следующей неделе проведем оперштаб, чтобы обсудить новые тенденции и принять необходимые решения для противодействия Covid-19", - написал губернатор.

В регионе 12 июля зафиксировали 141 случай заражения коронавирусом. После этого динамика заражения в регионе снижалась: с середины августа до середины сентября медики выявляли не более ста случаев инфицирования, а в начале осени было зафиксировано 84 случая - это минимальный показатель с конца июня.

Ранее ТАСС сообщал о том, что количество школьных классов в Псковской области, закрытых на карантин из-за коронавируса, за неделю выросло более чем в 14 раз, до 86. Число учеников, переведенных на дистанционное обучение, превысило 1,7 тыс. человек. По оценке властей, рост заболеваемости "сопряжен со многими факторами, в том числе сезонными".

По данным регионального оперштаба, общее количество зафиксированных заражений в Псковской области составляет 49 336, 42 389 человек выздоровели, 754 человека умерли. В регионе разрешена работа театров и филармоний при условии заполняемости залов на 70% от общего числа мест.