Курорты Кубани с начала 2021 года посетили 13,6 млн отдыхающих

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Турпоток на курорты Краснодарского края с учетом текущего бархатного сезона с начала 2021 года составил 13,6 млн отдыхающих, сообщил в четверг журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Принятые в регионе ограничения позволили не допустить стремительного роста заболеваемости коронавирусом и сохранить курортный сезон. С начала года край уже принял 13,6 млн отдыхающих. По сравнению с 2020 годом, когда мы только учились жить в условиях пандемии, турпоток вырос более чем в полтора раза. Но курортный сезон не заканчивается. Сегодня одна из наших приоритетных задач - развитие круглогодичного отдыха в крае", - приводит пресс-служба администрации региона слова главы края.

Губернатор отметил, что порядка 40% турпотока формируется в межсезонье, среди туристов популярностью пользуются бальнеология, эногастрономический туризм, горнолыжные курорты, термальные источники в горно-предгорных зонах. В Краснодарском крае гостей принимают более 10 тыс. средств размещения, единовременно отдыхать в регионе могут около 600 тыс. гостей.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На начало сентября почти 12,5 млн туристов приняли курорты Краснодарского края с начала года - в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. В регионе идет бархатный сезон.