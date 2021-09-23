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Стрельба в Пермском государственном университете

Первая рабочая неделя в пермском вузе после стрельбы пройдет в дистанционном формате

Ранее планировалось возобновить очные занятия

ПЕРМЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) после стрельбы начнется с понедельника, 27 сентября, в дистанционном формате. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что в ПГНИУ с понедельника, 20 сентября, были отменены занятия. 27 сентября планировалось возобновить занятия в очном формате.

"С понедельника университет на неделю переходит на дистанционное обучение", - рассказал собеседник агентства.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
Пандемия COVID-19
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