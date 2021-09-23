Алтайский край намерен создать карбоновый полигон совместно с московскими учеными

БАРНАУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Вузы Алтайского края разработали проект создания карбонового полигона на территории региона. Заявка на участие в пилотном проекте по созданию полигона будет подана в Минобрнауки РФ для получения федерального финансирования, сообщил ТАСС в рамках международного форума "Биотехнологии: наука, образование, индустрия" зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов.

"В настоящее время мы делаем коллективную совместную заявку с вузами Алтайского края с участием московских вузов [на создание карбонового полигона]. Мы эту тему уже отрабатываем не первый месяц. В проект карбонового полигона войдет в том числе сельское хозяйство, которое дает связанный углерод, а у нас сегодня только по технологии no-till более 700 тыс. га [обрабатывается]. Заявки от вузов мы объединим и подадим совместную заявку", - сказал Лукьянов.

В свою очередь директор Института комплексных исследований Большого Алтая при Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ), который участвует в формировании заявки, Михаил Шишин рассказал ТАСС, что работа в рамках карбонового полигона на Алтае будет вестись сразу по трем направлениям.

"На Алтае будут реализованы несколько стратегий в рамках работы полигона. Первая касается сельского хозяйства: у нас уже реализуется технология no-till, это уже углерод. Кроме того, есть задача по лесополосам, которые работают как для сельского хозяйства, так и для того, чтобы связать углерод. Третья линия - это биогаз. Речь идет о получении биогаза из отходов органики. Например, с фермы будут собираться отходы в яму и емкости, и начинается процесс брожения, там газ хорошо горит. В этом направлении будем двигаться. Заявка будет подана для получения средств из федерального бюджета. Проекты дорогостоящие, думаю не менее 150-200 млн рублей нам нужны", - сказал Шишин.

По его словам, заявку регион подаст в Министерство образования и науки РФ до конца года.

В феврале 2021 года Минобрнауки России запустило пилотный проект по созданию на территории регионов РФ карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.