Рекультивация крупного мусорного полигона в Казани стартует в следующем году

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Рекультивация Самосыровского полигона в Казани, на который поступило сотни жалоб от жителей за последние два года, начнется в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Татарстана.

"В следующем году начнется рекультивация Самосыровского полигона на Мамадышском тракте в Казани. Данный полигон площадью 14,1 га оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух Казани. За 2020-2021 годы поступило несколько сотен обращений от граждан, проживающих в зоне расположения Самосыровского полигона, о неприятном запахе свалочных газов", - сообщает пресс-служба.

По предварительному соглашению с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, в 2022-2024 годах на рекультивацию полигона из федерального бюджета предоставят субсидии на сумму 890,6 млн рублей.

Отмечается что в рамках регионального проекта "Чистая страна" продолжаются работы и по восстановлению других земель. В частности, завершена рекультивация свалки в Мензелинске площадью 6 га. "Также в текущем году будет рекультивирована несанкционированная свалка, расположенная в районе села Прости Нижнекамского района площадью 15,1 га. Свалка резинотехнических изделий регулярно возгоралась и оказывала негативное воздействие на атмосферный воздух Нижнекамска. В настоящее время на объекте ведутся завершающие работы", - сообщает пресс-служба.