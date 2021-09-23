Украина запретила гражданину Молдавии въезд в страну на три года за георгиевскую ленту

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины запретила гражданину Молдавии въезд в страну сроком на три года в связи с тем, что у него была обнаружена георгиевская лента. Киев считает это нарушением законодательства, сообщило в четверг ведомство на своем официальном сайте.

"Вчера в Винницкой области [Украины] пограничники обнаружили у гражданина Молдавии, который автомобилем следовал из Украины через пункт пропуска "Могилев Подольский", запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля <...> За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд на Украину", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что об инциденте пограничники также уведомили Национальную полицию и Службу безопасности Украины.

Согласно украинскому законодательству, за изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок до пяти лет, а изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет наложение штрафа от 850 гривен до 2 550 гривен (от $32 до $96) и конфискацию ленты. Киев считает, что георгиевская лента носит пропагандистский и провокационный характер.