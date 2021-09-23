В СК поддержали идею уголовного наказания за призывы к насилию в интернете

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет поддерживает идею уголовного наказания за призывы и пропаганду нападений на учебные заведения в интернете.

"Недавно в Госдуму Государственным советом Татарстана был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения. Очевидно, что необходимость реализации подобной инициативы существует давно, и трагические события в Перми еще раз нам об этом напомнили", - сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, данная проблема, к сожалению, существует, а в Сети при этом можно наблюдать материалы, героизирующие таких преступников. "Предлагаемые представителями органов власти из Татарстана изменения - это один из важных шагов, который позволит на законодательном уровне закрепить преступность действий, напрямую оказывающих влияние на подростков", - считает представитель СК.

Она пояснила, что до сих пор организаторы размещения в интернете видеороликов, фактически побуждающих несовершеннолетних к действию, не несут серьезной ответственности. "Новая статья Уголовного кодекса, диспозиция которой будет четко квалифицировать действия лиц, организующих публичное размещение информации, побуждающей к насилию в учебных заведениях, позволит уменьшить количество опасного контента, играя, таким образом, роль профилактического инструмента", - добавила Петренко.

В среду Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания, включая лишение свободы на срок до шести лет, за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда. В пояснительной записке авторы утверждают, что в настоящее время законодательством не предусмотрена ответственность за размещение в интернете "материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов". Такие материалы, как правило, содержат оправдание подобных деяний. Также не предусмотрено наказание за размещение "информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений", за исключением самоубийств.