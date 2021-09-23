Массовую гибель пчел в 2021 году зафиксировали в девяти районах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Массовая гибель пчел от использования инсектицидов на полях зафиксирована в девяти районах Свердловской области в 2021 году. В прошлом году эта проблема затронула только пять районов региона, сообщила ТАСС заместитель начальника отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова.

"В 2019 году в семи районах [были зафиксированы сообщения о массовой гибели пчел]. В прошлом году сообщений было меньше, видимо, из-за пандемии, их было всего пять. А в этом году у нас ареал был девять районов", - сказала Щербакова, отвечая на вопрос о том, в скольких районах было зафиксировано падение пчел от использования инсектицидов.

В рамках пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС представитель Россельхознадзора не назвала точную сумму ущерба, нанесенного пасечникам в Свердловской области, но уточнила, что она исчисляется миллионами рублей. На западе региона от использования пестицидов погибло 320 пчелосемей.

Росту случаев массовой гибели пчел способствовало увеличение площадей посева масличных культур, в частности рапса, отметила Шербакова. Владельцы таких полей обрабатывают их инсектицидами, которые являются первыми по классу опасности для пчел. Россельхозназдор фиксирует такие нарушения, как неуведомление пасечников и населения о предстоящих обработках и использовании химикатов, не разрешенных на данных культурах.

В ведомстве считают, что частично решить проблему поможет федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, которая будет полностью внедрена по всей России с 2022 года. В ней будет предусмотрен модуль взаимодействия между предприятиями, которые применяют пестициды, и пчеловодами.