Власти Ингушетии помогут трудоустроиться семьям военнослужащих мотострелкового полка

МАГАС, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии окажут помощь в трудоустройстве членам семей военнослужащих формируемого на территории республики мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников обсудил с представителем главы Республики Ингушетия вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих формируемого мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии ЮВО. В республике готовы изучить потребности воинской части и предложить вакансии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях региона", - говорится в сообщении ЮВО.

В ходе встречи с представителем главы Ингушетии командующий войсками ЮВО уточнил сроки начала использования военнослужащими формируемого полка общевойскового полигона, было решено начать оборудование учебно-материальной базы полигона. "В ходе рабочей поездки в Ингушетию генерал армии Дворников оценил состояние казарменно-жилищного фонда военного городка и зданий для размещения структурных подразделений полка", - также добавили в пресс-службе.

Мотострелковый полк создается в составе 19-й мотострелковой дивизии, как сообщал в апреле командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Михаил Зусько, полк будет дислоцирован в Ингушетии для защиты границы с Грузией. Решение о создании в Ингушетии военного полигона и о размещении объектов военной инфраструктуры было принято в 2018 году Министерством обороны России. Ранее сообщалось, что до конца 2021 года численность формирования составит 2,5 тыс. военнослужащих.