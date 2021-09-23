Адвокат Навального заявил, что ГП РФ будет добиваться блокировки сайтов с данными об ФБК

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ намерена требовать от Роскомнадзора блокировки тех интернет-сайтов и страниц в соцсетях, которые распространяют информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией). Об этом ТАСС рассказал адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы основателя фонда Алексея Навального по иску о блокировке его канала на YouTube.

"Как сказано в возражениях Роскомнадзора на наш иск, Генпрокуратура будет добиваться блокировки ресурсов, которые упоминают ФБК. Там указаны страницы в Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Яндекс.Дзен", каналы и боты в Telegram, а также сайты отдельных проектов. Всего упоминается 173 интернет-ресурса", - сказал адвокат. По его словам, блокировка грозит тем интернет-страницам и сайтам, которые воспроизводят информацию с ресурсов ФБК.

Заседание Тверского суда Москвы по иску Алексея Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору с требованием разблокировать его YоuTube-канал назначено на 11 октября.