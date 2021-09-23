В Марий Эл вакцинацию от ковида прошли 43% от необходимого числа жителей

ТАСС, 23 сентября. Вакцинацию от коронавируса в Республике Марий Эл прошли 43% от запланированного числа жителей региона. Об этом сообщил глава республики Александр Евстифеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Главное сейчас видим в вакцинации населения. План нам доведен - 422 тыс., в республику сейчас поступило 300 тыс. компонентов вакцины. Охват вакцинацией сегодня - 43%, организована работа 111 пунктов", - сказал он.

Он отметил, что за полтора года из федерального центра в республику поступило 2,5 млрд рублей. В целом, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе, по словам Евстифеева, контролируемая. "Развернуты больше тысячи коек, для нашей республики это достаточный объем. Медицинскую помощь оказывают 1 750 медицинских работников", - добавил глава Марий Эл.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в республике до 25 октября. В Марий Эл под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. В понедельник в регионе началась платная вакцинация иностранцев от коронавируса препаратом "Спутник лайт".

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 19 282 случая заражения коронавирусом, 17 541 пациент выздоровел, 575 умерли. За сутки было выявлено 58 новых случаев заражения.