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Пандемия COVID-19

Экс-президента Чехии Клаус снова госпитализировали в Праге

Госпитализация Клауса не должна быть длительной, отметил пресс-секретарь политика Петр Мацинка

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус через 10 дней после выписки из больницы вновь госпитализирован с высоким давлением в Центральном военном госпитале в Праге. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь политика Петр Мацинка.

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"Вацлав Клаус через несколько дней после выписки вновь госпитализирован в Центральном военном госпитале в Праге из-за повышенного артериального давления. Нужно немного долечиться", - сказал Мацинка с тем, что госпитализация экс-президента не должна быть длительной.

Клаус, которому недавно исполнилось 80 лет, был госпитализирован 11 сентября. У бывшего чешского лидера резко поднялось давление, после чего было принято решение о госпитализации.

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ЧехияПандемия COVID-19
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