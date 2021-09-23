Более 200 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства выписали в медицинских учреждениях Московской области с начала введения данной услуги. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая электронная услуга по выписке электронного рецепта на льготные лекарственные препараты. За первые две недели врачи оформили более 200 тыс. электронных рецептов", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что получить лекарство можно в аптеках государственной аптечной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно представиться, назвать дату рождения, номер полиса ОМС или СНИЛС.

"Электронный рецепт - это, прежде всего, удобно. Его невозможно потерять или испортить. Кроме того, оформление занимает меньше минуты. На приеме врач в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст препарат. Информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.