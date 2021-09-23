Российские школьники смогут отправить послание в космос весной 2022 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские школьники, их родители и учителя смогут отправить свое послание в космос уже следующей весной. Такую возможность предоставляет акция "Отправь свое имя в космос" научного направления Российского движения школьников (РДШ), которая стартует с 23 сентября, сообщил в четверг руководитель направления "РДШ-Наука" Павел Степанов.

"Для того, чтобы привлечь большее количество школьников, преподавателей и родителей, мы в этом году запускаем буквально с этого дня акцию, которая называется "Отправь свое имя в космос". Это уникальная акция, которая позволит каждому желающему в нашей стране и не только попасть в историю, попасть в космос как минимум своим именем", - сказал он на пресс-конференции ТАСС.

Для участия в акции нужно пройти регистрацию на сайте РДШ и направить свое имя, послание или фотографию. Весной 2022 года это послание будет отправлено в космос. "Такая практика очень широко распространена в мире. Например, марсоход компании Nasa, который сейчас находится на Марсе, привез на своем борту более 10 млн имен со всего мира", - подчеркнул Степанов.

В настоящее время в рамках научного направления Российского движения школьников уже действуют несколько проектов, в создании которых принимали активное участие сами школьники.

"Если ранее в рамках проекта "ПРОдрон" мы изучали только беспилотники, то теперь по просьбе ребят мы решили добавить направление с наземной робототехникой, с подводной и водной робототехникой, потому проект нашел большой отклик у школьников. Также мы создали проект, название которому придумали ребята, - "Объясните нормально". Основная задача - создать мостик между учеными, инновационными и технологическими компаниями нашей страны и школьниками. Мы позволяем каждому школьнику из самого отдаленного поселка задать свой вопрос самому известному спикеру в сфере нейротехнологий, медицинских технологий и других", - рассказал Степанов.

Еще один проект - "Абитура" - в свою очередь, актуален для будущих абитуриентов и их родителей. Название ему также придумали школьники. Проект "Плоды науки" связан с наблюдением окружающего мира. "Это проект о том, как каждый человек из любой точки может помочь большой науке. Волонтеры все свои наблюдения за плодовыми деревьями, за ягодами добавляют на фенологический портал. Впоследствии эти данные будут анализироваться учеными. Это поможет выявить перспективные материалы для разработки дальнейших маршрутных экспедиций. Проект будет длиться до 10 ноября, включиться в него можно уже сейчас", - пояснила куратор фенологической сети Русского географического общества Камила Симакова.