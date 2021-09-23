Врач в Турции заявил, что детям младше года ошибочно вводили вакцины от коронавируса

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Врачи по ошибке делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года в Турции, сообщил в четверг профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругёль в эфире телеканал NTV .

По его словам, "иногда малышам ошибочно вводили вакцину от COVID-19 вместо вакцины против гепатита В". При этом Куругёль утверждает, что "каких-либо побочных эффектов выявлено не было даже с учетом того, что дети получали высокие дозировки вакцин, подобные случаи происходили с детьми в том числе в возрасте одного и шести месяцев". Врач не отмечает, сколько подобных случаев произошло в республике.

Между тем Министерство здравоохранения Турции сообщило о начале служебной проверке по факту заявлений Куругёля.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech. С августа 2021 года власти республики разрешили вакцинироваться детям от 12 лет при наличии хронических болезней.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 106 млн человек, первый компонент вакцины введен 53 млн жителей.