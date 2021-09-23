Финские медики считают возможным разрешить въезд без тестов привитым "Спутником V"

ХЕЛЬСИНКИ, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты финского Национального института здравоохранения и социального развития (THL) считают возможным разрешить въезд в Финляндию людям, привитым российской вакциной "Спутник V", без сдачи ковид-тестов. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle со ссылкой на заявление THL, которое тот передал в сентябре министерству социальных дел и здравоохранения.

По сведениям телекомпании, документ подписал руководитель THL Маркку Тервахаута и глава одного из департаментов Отто Хелве. В заявлении институт, в частности, упоминает о том, что Финляндия и Россия являются странами-соседями и поэтому при открытии движения через границу на финскую систему здравоохранения может лечь большая нагрузка по тестированию въезжающих. "Если вакцинация, произведенная "Спутником V", не признается, это приведет к значительной нагрузке на пункты тестирования на границе. В дополнение к этому в сложную ситуацию попадут много путешествующие люди, привитые "Спутником V", - говорится в заявлении.

"В ходе исследования эффективности эта вакцина ["Спутник V"] оказалась такой же эффективной и безопасной, как и созданные по такой же технологии и одобренные Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препараты AstraZeneca и Janssen. THL не считает, что привитые "Спутником V" могут создавать риск ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии", - подчеркнула организация.

В настоящее время вакцинированные "Спутником V" считаются в Финляндии непривитыми, поскольку эта вакцина пока не одобрена EMA или ВОЗ. Поэтому сдавать тесты для въезда требуют, например, также от привитых этой вакциной жителей Венгрии.

Сейчас от прибывающих в Финляндию людей, рожденных в 2005 году и раньше, требуется предъявить при въезде сертификат либо о перенесенном заражении, либо о вакцинации одобренными ЕС или ВОЗ вакцинами, либо о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного перед поездкой. При этом тем, у кого в наличии будет только сертификат с результатами теста или со сведениями о полученном только первом компоненте вакцины, необходимо будет сдать ковид-тест в течение 72-120 часов после въезда.

Эти правила упрощают возможность осуществлять туристические поездки в Финляндию из стран ЕС. Вместе с тем для некоторых стран, в том числе для РФ, туристические поездки в Финляндию пока невозможны - ограничения на них сейчас действуют до 10 октября, но регулярно продлеваются. Въехать в Финляндию могут в данный момент только отдельные категории россиян, в том числе владельцы недвижимости и люди, имеющие в стране семейные связи.