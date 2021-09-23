Власти ФРГ выделят €6,5 млн на исследования последствий заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Германии выделят дополнительно €1,5 млн на исследования, направленные на выявление долгосрочных последствий заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.

Первоначально планировалось, что объем финансирования подобных научных исследований составит €5 млн. Однако впоследствии власти приняли решение о выделении дополнительных средств. Таким образом, в настоящее время общая сумма государственной поддержки достигает €6,5 млн. При этом отмечается, что всего отобрано десять научно-исследовательских проектов, финансирование которых будет осуществляться в течение двух лет.

В первую очередь, как подчеркнула министр, господдержка направлена на междисциплинарные исследовательские институты, которые уже имеют доступ к пациентам, данным и образцам. Особое значение имеют исследовательские проекты по амбулаторному лечению, реабилитации и уходу, а также сотрудничество между специализированными клиниками, занимающимися изучением долгосрочных последствий заражения коронавирусом, и службами первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, Карличек уточнила, что на сегодняшний день такого рода исследования довольно актуальны, поскольку пандемия еще не закончилась. "Многие пациенты с COVID-19 все еще страдают от симптомов спустя недели или месяцы, независимо от тяжести течения заболевания. Уметь заботиться об этих людях наилучшим образом остается проблемой для врачей и особенно для науки", - заметила министр.

Согласно статистике, практически каждый десятый из более чем 4 млн инфицированных коронавирусом в ФРГ страдает от долгосрочных последствий, которые могут длиться несколько недель или месяцев ("постковидный синдром"). Среди наиболее часто встречающихся симптомов выделяют крайнее истощение (утомляемость), затруднения дыхания, головную боль, нарушения концентрации внимания, а также потерю обоняния и вкуса.

По данным Института Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 10 696. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 171 666 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 115 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 93 238.