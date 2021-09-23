Совет ЕС исключил Молдавию и Боснию и Герцеговину из разрешенных для поездок государств

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС исключил Молдавию и Боснию и Герцеговину из белого списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Молдавия и Босния и Герцеговина исключены из этого списка. В этот список также включены Чили, Кувейт и Руанда", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что страны ЕС могут по своему усмотрению допускать на свою территорию граждан не входящих в белый список ЕС стран, если они имеют подтвержденную вакцинацию одной из сертифицированных для использования в ЕС вакцин.

Белый список ЕС обновляется в среднем два раза в месяц. В настоящий момент в него входят 13 государств: Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Сингапур, Южная Корея, Уругвай, Чили, Кувейт и Руанда.