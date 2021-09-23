Проход по экомаршруту в КЧР, где сошел ледник, открыли

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Проход по экомаршруту Алибекского ущелья в Карачаево-Черкесии (КЧР), временно закрытый после обрушения ледника из-за активного таяния, снова открыт. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Маршрут открыт, как таковой опасности нет. Там установлены ограничительные знаки, чтобы не подходили к леднику", - сказал собеседник агентства.

Обрушение части ледника в Алибекском ущелье, в результате чего погибли два человека, произошло 14 сентября. Под сход на высоте 2 200 м попала группа из шести туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Были организованы прокурорская и доследственная проверки.