{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проход по экомаршруту в КЧР, где сошел ледник, открыли

В результате обрушения части ледника в Алибекском ущелье погибли два человека

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Проход по экомаршруту Алибекского ущелья в Карачаево-Черкесии (КЧР), временно закрытый после обрушения ледника из-за активного таяния, снова открыт. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Маршрут открыт, как таковой опасности нет. Там установлены ограничительные знаки, чтобы не подходили к леднику", - сказал собеседник агентства.

Обрушение части ледника в Алибекском ущелье, в результате чего погибли два человека, произошло 14 сентября. Под сход на высоте 2 200 м попала группа из шести туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Были организованы прокурорская и доследственная проверки.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
Член ОП представил книгу о русском экономическом чуде
Отдельная глава книги посвящена предложениям по росту экономики, демографическому развитию и технологическому лидерству России
Член ОП представил книгу о русском экономическом чуде
Читать полностью