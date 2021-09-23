Межрегиональные пленэры проведут на местах древних святилищ в Тульской области

ТУЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Тульское регионального отделения Русского географического общества (РГО) приступило к реализации проекта по проведению пленэров на местах, где выявлены мегалиты - святилища дохристианского периода. Проект планируется вывести на межрегиональный уровень, задействовав в нем художников из областей Центрального федерального округа (ЦФО), сообщил ТАСС руководитель проекта "Каменная культура Тульского края" Иван Столяров.

"Русское географическое общество, начиная с 1845 года, активно сотрудничало с художниками и привлекало художников в свои экспедиции. <…> Мы решили продолжить эту традицию, пленэры - художественный этап проекта "Каменная культура Тульского края", мы будем работать с нашими живописцами, в первую очередь, ориентируясь на Тульский регион, но и в перспективе на Центральную Россию", - сказал Столяров.

Он отметил, что в 2021 году дважды проводились пленэры с участием студентов и преподавателей Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского, в частности, на территории Ведьминого урочища, где находится каменное скопление, первое упоминание о котором датируется 1499 годом. Цикл пленэров называется "Душа камня", художникам рассказывают об истории местности, связанных с ним преданиях. По итогам завершения программы запланировано проведение выставок. "У нас сейчас задача все-таки постараться завершить этот цикл пленэров, чтобы они набрались эмоций и впечатлений, потом на основании этих этюдов сделать более серьезные работы, насколько я понимаю, с которыми они бы смогли выйти на выставку в Туле", - добавил Столяров.

Как сообщалось, в 2020 году РГО выделило грант в сумме более 620 тыс. рублей на реализацию проекта "Каменная культура Тульского края", целью которого является поиск мегалитических комплексов. Работа в этом направлении региональное отделение РГО начало в 2019 году, в архивных источниках была найдена информация примерно о 60 таких объектах.

Появление и назначение мегалитов на территории Центральной России, в частности, в Тульском и соседних регионах, до сих пор мало изучено. Выставленные в определенном порядке большие камни могли быть связаны с погребальным культом, выполнением различных ритуалов, использоваться в качестве обсерваторий или обозначения, например, солнцестояния, равноденствия и другие астрономических явлений.