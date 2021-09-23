В Карелии финансирование мер по трудоустройству инвалидов в 2021 году выросло почти на 30%

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования мер поддержки работодателей для трудоустройства людей с инвалидностью в Карелии в 2021 году составит 14,7 млн рублей, что на 3,3 млн рублей больше, чем прошлом году. Об этом на заседании правительства республики сообщила начальник управления труда и занятости региона Елена Фролова.

"На финансирование данных мероприятий выделена в этом году беспрецедентная сумма - 14,7 млн рублей. Это на 3,3 млн рублей больше, чем в 2020 году. Данные средства позволят нам до конца 2021 года оборудовать 42 рабочих места для трудоустройства инвалидов", - сказала она. Таким образом, финансирование выросло приблизительно на 28,9%.

Условия программы предполагают поддержку работодателя в размере 100 тыс. рублей, которые можно потратить на оборудование рабочего места для человека с инвалидностью: с начала года власти получили 32 такие заявки, на 16 предприятиях уже созданы необходимые условия для труда. Люди получили работу программистов, менеджеров, помощников повара, парикмахеров и другие. Кроме того, еще 2,5 млн рублей направили в этом году на создание доступной среды на пяти предприятиях Карелии. Отдельные меры поддержки предусмотрены для предприятий, на которых более половины сотрудников имеют инвалидность. Для них в этом году заложено около 3,9 млн рублей на компенсацию расходов на зарплату, а также почти 2 млн рублей на оплату отопления, электричества и услуг связи. Господдержка в этом направлении позволит сохранить занятость 26 инвалидам. Еще шесть граждан получили по 250 тыс. рублей на открытие собственного дела в сферах растениеводства, проката спорттоваров, косметических услуг, перевозок и услуг по переводу.

Дефицит вакансий

По словам Фроловой, в регионе понимают, что при разработанной совместно с экспертами программе уровень вовлечения инвалидов в трудовую деятельность в Карелии все еще невысок. На этом в том числе сказалась пандемия коронавируса. В республике также недостаточно подходящих вакансий, несмотря на то что только 8-10% от 12,5 тыс. инвалидов, способных к труду, хотят работать - это чуть более 1 тыс. человек.

Решать проблему власти планируют за счет корректировки программы квотирования вакансий. В законопроекте, который сейчас находится на согласовании, предлагается установить обязательное выделение рабочих мест инвалидам в филиалах федеральных структур, которые действуют в Карелии (сейчас они не участвуют в этой работе), а также изменить показатели, по которым программа считается выполненной. Сегодня для этого достаточно формально предоставить вакансию. Нередко организации пользуются этим и намеренно предлагают не подходящую для людей с инвалидностью работу или устанавливают зарплату на четверть ниже, чем действует на предприятии. В управлении труда и занятости считают, что выполненным показатель должен считаться только в случае трудоустройства инвалида.

Кроме того, сейчас согласуется норма, которая впервые уже в этом году позволит направить 6 млн рублей в качестве субсидий НКО. Деньги можно будет потратить на программы по сопровождению инвалидов при трудоустройстве через службы занятости, а также другие уже существующие меры поддержки работодателей, которые используются при устройстве людей с ограниченными возможностями здоровья.