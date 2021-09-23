"Урок цифры" пройдет в Ростовской области с 27 сентября по 10 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Школьники Ростовской области смогут принять участие в "Уроке цифры" по теме "Искусственный интеллект в образовании", который пройдет с 27 сентября по 10 октября. Об этом в четверг сообщает управление по информационной политике Ростовской области.

"Проект направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Обучающиеся могут пройти уроки дистанционно при поддержке родителей и учителей. Главная задача проекта - помочь детям и педагогам развеять "ауру" таинственности и недоступности информационных технологий, показать, что искусственный интеллект гораздо доступнее и ближе, чем нам кажется", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, слова которого приводит управление.

Основной целью урока станет объяснение школьникам основ и принципов работы искусственного интеллекта, а также карьерных возможностей в этой области.

Проект "Урок цифры" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Его задачами являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям определиться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.