В Саратовской области до конца недели развернут еще 500 коек для больных с коронавирусом

ТАСС, 23 сентября. Дополнительные 500 коек для заразившихся коронавирусной инфекцией будут развернуты в медучреждениях Саратовской области до конца недели в связи с увеличением числа заболевших COVID-19. Соответствующее поручение дал глава региона Валерий Радаев на заседании совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, сообщается в четверг в Telegram-канале правительства области.

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Если две недели назад, 9 сентября, в Саратовской области было зарегистрировано 243 новых случая заражения, то, по данным на 23 сентября, их число составляет 283.

"Дополнительно 500 коек до конца текущей недели будет развернуто в медучреждениях региона", - отмечается в сообщении.

В Саратовском государственном медуниверситете готовится к открытию ковидный госпиталь на 300 коек, два его корпуса перепрофилируют для приема и лечения больных COVID-19. Планируется, что госпиталь начнет работу с 24 сентября. "Необходимое оборудование, лекарственные препараты имеются, идут мероприятия по укомплектованию медкадрами", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 22 медучреждениях области развернуты более 3 600 ковидных коек.

По данным с сайта стопкоронавирус.рф, в Саратовской области зарегистрированы 86 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 79 190 человек выздоровели, 2 796 пациентов умерли.