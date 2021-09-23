Проект Чувашии в сфере госуправления победил на конкурсе "ПРОФ-IT.2021" в Нижнем Новгороде

ТАСС, 23 сентября. Представители Чувашии заняли первое место с проектом "Разработка и внедрение удаленной системы предоставления услуг "ТелеМФЦ" в номинации "Государственное и муниципальное управление: организация деятельности органов государственной власти" на IX Всероссийском конкурсе региональной информатизации "ПРОФ-IT.2021" в Нижнем Новгороде. Проект направлен на создание комфортных условий для оказания государственных услуг жителям отдаленных районов и консультаций предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

Второе место занял проект Удмуртской Республики, на третьем - представители Белгородской области.

"Проект Чувашской Республики "Разработка и внедрение удаленной системы предоставления услуг "ТелеМФЦ" признан лучшим в номинации "Государственное и муниципальное управление: организация деятельности органов государственной власти" IX Всероссийского конкурса региональной информатизации, финал которого проходит 23-24 сентября в Нижнем Новгороде", - отмечается в сообщении.

Разработку представила жюри конкурса министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. Она пояснила, что проект направлен на создание комфортных условий при получении государственных и муниципальных услуг жителями отдаленных районов республики. "Только за первое полугодие текущего года каждый пятый житель Чувашии получил услугу через МФЦ. И если в городах посещение центра не вызывает сложности, то для жителей отдаленных районов это зачастую связано с неудобствами", - привели ее слова в пресс-службе.

По словам министра, проект также призван помочь бизнесу, потому что не во всех районных МФЦ оказываются услуги предпринимателям. Майнина уточнила, что проект "ТелеМФЦ" позволит изменить бизнес-процессы МФЦ и разработать сервис "ТелеМФЦ" для удаленного взаимодействия сотрудников при оказании услуг и онлайн-консультаций предпринимателей.

Министр также добавила, что в Чувашии создано 217 офисов привлекаемых организаций на базе модельных библиотек, но в них можно получить только муниципальные услуги, а это влечет за собой снижение количества оказываемых услуг. Проект "ТелеМФЦ" позволит включить офисы привлекаемых организаций в процессы оказания государственных услуг и обеспечить оказание услуг гражданам в шаговой доступности за счет обслуживания в этих офисах.