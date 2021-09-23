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Дело Пола Уилана

Защита Уилана обжаловала отказ Верховного суда Мордовии решать вопрос о передаче его США

Жалоба отправлена в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Защита осужденного в России за шпионаж Пола Уилана подала жалобу на отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче американца отбывать наказание в США. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

"Мы считаем, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия, отправив наше ходатайство в Минюст для согласования вопроса о передаче Уилана с компетентными органами США", - сказал адвокат.

Жеребенков отметил, что жалоба отправлена защитой по почте в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Теги
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