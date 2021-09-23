Потребительские общества на селе в Калужской области получат льготу по налогу на имущество

КАЛУГА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области поддержали инициативу о предоставлении льготы по налогу на имущество потребительским обществам, осуществляющим свою деятельность на территории сельских поселений региона. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Мы считаем, что это поможет развитию потребительской кооперации на селе. Более 500 населенных пунктов с количеством жителей до 50 человек обслуживаются потребительской кооперацией. Коммерческий сектор в такие населенные пункты практически не идет, поскольку прибыль там маленькая", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания области Геннадия Новосельцева.

Он уточнил, что районы на юге области обладают широкой, развитой сетью потребительской кооперации, которая занимает "буквально все сферы в сельских поселениях". "Это и общепит, и торговля, поэтому мы и дальше будем продолжать работу по поддержке потребительских обществ", - добавил председатель областного парламента, слова которого приводит пресс-служба.