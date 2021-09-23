Силы МЧС Камчатского края к поискам пропавшего в регионе Ка-27 не привлекались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Камчатского края пока не привлекались к поискам вертолета Ка-27, который, предположительно, пропал на территории региона, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства.

"У нас такой информации (о пропаже воздушного судна) нет, спасатели МЧС ни к каким поисковым работам касаемо вертолета не привлекаются", - сказали в МЧC края.

По имеющейся у источника ТАСС в авиационных службах информации, вертолет Ка-27 произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае. На борту, предположительно, находилось трое человек. Пропавший вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ России.