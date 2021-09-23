В Вологодской области готовы ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

"Многие регионы, а их больше 50, пошли по пути обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, которые работают в местах массового посещения людей <…>. На сегодня мы держим ситуацию под контролем, но если поймем, что четвертая волна [заболеваемости] начинает развиваться стремительно, нам необходимо будет принимать более серьезные меры, чтобы увеличить темпы вакцинации для приобретения коллективного иммунитета, мы готовы. Каждая человеческая жизнь бесценна. Очень надеюсь на сознательность вологжан", - сказал Кувшинников в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы жителей региона.

В области открыты 145 пунктов вакцинации, вакцина имеется в наличии в полном объеме, подчеркнул он. Губернатор также рассказал, что в начале этого года сделал прививку двухкомпонентной вакциной "Спутник V", а когда уровень иммунной защиты немного снизился, он привился вакциной "Спутник Лайт". Сделали прививки также его родные и близкие. "И хоть и читаю множество негативных откликов в соцсетях, что проблемы возникают [после прививки] - температура, ломота, чуть не при смерти люди находятся, я никаких абсолютно ощущений негативных не испытал - ни я, ни моя семья, ни мои родители, ни знакомые, максимум - плечо побаливало и температура небольшая. Все, кто меня окружает, перенесли эти прививки максимально комфортно. "Спутник Лайт" тоже нормально перенес. Сейчас уровень антител большой, я спокойно работаю, хоть и в маске, посещаю районы, города", - рассказал Кувшинников.

Глава региона отметил, что поражен отказом многих россиян от прививки. "Наша страна относится к прививкам прохладно, скорее даже негативно. Природу этого отношения понять никто не может. Вся Европа, Америка, Канада, азиатские страны давно все привили от 80% до 95% населения, а там нет такой высокой смертности, как в Российской Федерации. Мы по доле вакцинированного населения занимаем 86-е место среди 180 стран мира. Как вы думаете, с кем мы делим это место? С Лаосом, Парагваем, Румынией, Суринамом, Перу и Тунисом. Все остальные страны прививаются. А мы относимся к этой прививке как к чему-то необычному и опасному для здоровья <…>. 201 тыс. россиян умерли, целый город вымер, а россияне до сих пор думают, что прививку делать не надо", - сказал Кувшинников, отметив, что 99,9% пациентов моногоспиталей в регионе - это те, кто отказался делать прививку. В регионе привиты более 296 тыс. жителей, или 41% от плана.