В МЧС заявили, что сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Гид, сопровождавший терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу, сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России.

"Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили", - сказал представитель спасотряда.

Всего, по данным МЧС, в группу альпинистов входят 19 человек, они находятся на высоте 5 400 м. Люди запросили помощь после ухудшения погоды на горе: в настоящее время скорость ветра там достигает 40 м/с, температура - минус 20 градусов, видимость - не более 1 м.

Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Спасатели начали поисковую операцию с 5 000 м. В операции участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что трое альпинистов из группы погибли.