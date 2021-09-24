Эксперт: основной категорией заболевших COVID-19 становятся молодые люди и подростки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Подростки и молодые люди от 14 до 29 лет, ведущие социально активный образ жизни, стали основной категорией заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил газете "Известия" директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов добавил, что "остается тревога и за людей старше 65 лет", так как индийский штамм "Дельта", который является доминирующим вариантом коронавируса в настоящий момент, "в два-три раза более заразен, чем предыдущие", пишет газета.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков. В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", - сказал он. Кузнецов отметил, что в случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от новой коронавирусной инфекции "исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей".