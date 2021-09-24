Опрос: более половины россиян до 24 лет не ищут новую работу, пока не уволятся со старой

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Большинству россиян (68%) приходилось искать новое место работы, еще не уволившись со старого. При этом более половины респондентов (58%) в возрасте до 24 лет не ищут новую работу, пока не уволятся, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, большинству россиян (68%) приходилось искать новое место работы, еще не уволившись со старого. Мужчины чаще женщин просматривают вакансии и проходят собеседования, будучи при этом трудоустроенными (71% против 65%).

"Среди тех, кто не ищет новую работу, пока не уволятся, - россияне до 24 лет (58%), а также опрошенные с доходом менее 30 тыс. рублей (42%). Напротив, о подобном опыте намного чаще других рассказывали респонденты от 35 до 44 лет (75%) и с доходом свыше 80 тыс. рублей (76%)", - говорится в тексте исследования.

Каждый второй россиянин, которому приходилось, не уволившись, искать работу, рассказал, что он не скрывал факта поисков от своего работодателя (53%). Отмечается, что идти на хитрость, чтобы руководитель и коллеги не узнали о попытках трудоустройства, приходилось каждому третьему.

Исследование проводилось 27 июля - 3 сентября во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3 тыс. человек старше 18 лет.