СК проверяет информацию из соцсетей о готовящихся нападениях на учебные заведения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Общественный резонанс после трагедии в пермском вузе вызвал желание у некоторых подростков повторить подобные действия, СК РФ уже проводит проверки информации из соцсетей о подготовке нападений на учебные заведения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"Резонанс, возникший после случая в Перми, сподвиг и других несовершеннолетних к желанию повторить подобные действия. На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области", - сказал он.

Бастрыкин пояснил, что у антигероев, которые открывают стрельбу в учебных заведениях, очень быстро появляются единомышленники. "Они в буквальном смысле их защищают, считая чуть ли не жертвами обстоятельств, собирают средства для их поддержки, пишут положительные комментарии в соцсетях. Такие ложные оценки молодежью происходящего тоже опасны, и с этим надо работать", - сказал он.

В понедельник, 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.