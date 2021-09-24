В Ингушетии не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

"Принуждать к прививке мы не можем, вряд ли кого-то сейчас насильно заставишь пройти вакцинацию. Ограничиваемся разъяснениями и настойчивыми рекомендациями сотрудникам правительства, муниципалитетов, а также работникам спортивных, культурных объектов", - сказал Калиматов.

Он отметил, что не понимает людей, которые приобретают поддельные сертификаты о вакцинации.

"Если такой человек заболеет, попадет в больницу, а врачи, получив информацию, что он уже прошел иммунизацию, будут использовать совершенно другой протокол лечения, нежели тот, что использовали бы для человека, который не прививался. Получается, что он сам себе может навредить. Вот эту мысль мы стараемся донести до каждого жителя региона, кому вакцинация не противопоказана по медицинским показаниям. И это удается", - добавил глава Ингушетии.

По словам Калиматова, все члены его семьи прошли вакцинацию либо намерены сделать это в ближайшие дни.

В целом, кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции в Ингушетии планируется завершить к 1 октября.

"Что касается вакцинации, более 140 тыс. человек (население региона - более 515 тыс. человек - прим. ТАСС) получили первый компонент. В процентном соотношении - это 49,9% от количества людей, подлежащих вакцинации. И ненамного от этих показателей отстает численность привитых вторым компонентом - их более 132 тыс. человек. Уже к 1 октября мы планируем завершить прививочную кампанию", - сказал Калиматов.

По его словам, в регионе функционируют 22 прививочных пункта, пять передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад.

Калиматов отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Ингушетии улучшается. "Можно сказать, что пик заболеваемости пройден. За последнюю неделю мы сократили коечный фонд в ковидных центрах на 70 коек. Но расслабляться рано. Ожидается четвертая волна коронавируса, и мы к ней готовимся", - сказал глава региона.

Всего, по его словам, в Ингушетии для приема пациентов с коноравирусом функционируют 428 коек в пяти медицинских организациях, в том числе 47 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 26,4%.