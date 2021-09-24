ФСО увеличило сумму иска за ущерб при постройке объектов в Ново-Огареве до 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны подала повторный иск о взыскании материального ущерба с осужденного ранее на восемь лет колонии за хищения при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огареве топ-менеджера компании "Стройфасад" Станислава Кюнера и его подельников. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы, который получил соответствующие материалы искового заявления.

"В суд поступили иск ФСО к главе "Балтстроя" Дмитрию Сергееву, топ-менеджерам фирмы "Климат Проф", входившей в этот же холдинг, Сергею Перевалову и Александру Родионову, гендиректору компании "Стройфасад" Станиславу Кюнеру и главе компании "Стройкомплект" Дмитрию Торчинскому", - сообщили в суде, не уточнив иных деталей.

Ранее ФСО уже подавала иск к этим предпринимателям, однако он был снят с рассмотрения в связи с тем, что в тот момент еще не все приговоры ответчиков вступили в силу. Как пишет газета "Коммерсант", после дополнительной экспертизы ФСО решила увеличить претензии к бизнесменам почти до 1,3 млрд рублей. Ранее ведомство требовало взыскать с ответчиков солидарно 1 млрд рублей.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах в Ново-Огареве было возбуждено в марте 2017 года. Его фигурантами являются глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, топ-менеджер компании "Стройфасад" (входит в ГК "Балтстрой") Станислав Кюнер, экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, предприниматели Сергей Перевалов и Сергей Литвинов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кюнер и Торчинский, заключившие сделки со следствием, были отпущены на время следствия под залог. Остальные фигуранты вину не признали. Первоначально ущерб по делу составлял 225 млн рублей, но к концу следствия вырос до 1,3 млрд рублей.

23 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей еще одного фигуранта данного дела - предпринимателя Александра Родионова. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме из-за грифа "совершенно секретно". В конце прошлого года Михальченко приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии по делу о контрабанде элитного алкоголя. 23 июля Мосгорсуд приговорил Кюнера к 8 годам колонии строгого режима, 8 октября на 5 лет колонии был осужден Торчинский.