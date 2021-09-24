{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики предупредили о резком похолодании в Бурятии

В республике в ближайшие дни прогнозируются также снег и ветер до 22 м/c

УЛАН-УДЭ, 24 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Бурятии, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов, сильный ветер и снег. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"25-26 сентября по республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, усиление ветра до 15-22 м/с. Значительное понижение температуры воздуха", - сообщили в ведомстве.

На горных перевалах автодорог возможны снежные накаты, гололедица.

Спасатели советуют автомобилистам отказаться от дальних поездок.

Теги
РоссияБурятия
Свыше 52 тыс. человек заразились коронавирусом с начала пандемии в Удмуртии
16 человек за сутки умерли от последствий инфекции
Читать полностью