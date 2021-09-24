Глава СК предложил усилить контроль за ЧОП, обеспечивающими безопасность вузов и школ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Государственный контроль за частными охранными предприятиями, обеспечивающими безопасность вузов и школ, должен быть усилен. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в пятницу на сайте агентства.

"Необходимо усилить государственный контроль над работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций, и тщательнее проверять их готовность выполнять свои функции", - сказал он. По мнению Бастрыкина, также повсеместно необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению средствами защиты - видеонаблюдением и сигнализацией.

"Следует также существенно повысить и качество предоставляемых охранных услуг, в первую очередь техническую оснащенность сотрудников охраны. Кроме того, уже неоднократно говорилось о том, что критерием отбора частных охранных организаций должна стать не низкая стоимость услуг, а квалификация сотрудников", - сказал председатель СК.

По его мнению, родительские комитеты должны активнее контролировать качество предоставляемых охранных услуг. "Это весьма действенный инструмент, так как претензии, которые нередко справедливы, приводят к проверке деятельности ЧОПов. А результатом этого может стать аннулирование лицензии", - пояснил Бастрыкин.