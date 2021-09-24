Свыше 52 тыс. человек заразились коронавирусом с начала пандемии в Удмуртии

ТАСС, 24 сентября. Коронавирусом за последние сутки в Удмуртии заразились 232 человека, что является максимумом с начала пандемии. Общее число выявленных заразившихся превысило 52 тыс., сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

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"Всего на 24 сентября в Удмуртии зарегистрировано 52 034 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 42 163 человека выздоровели, 1 907 летальных исходов. Состояние заболевших: 6 584 в удовлетворительном состоянии, 1 566 - средней степени тяжести, 374 - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, в числе заболевших 52 - дети, 41 человек старше 65 лет. 16 человек за сутки умерли от последствий инфекции.

Первым компонентом в Удмуртии вакцинировались 389,8 тыс. человек, двумя - 322,7 тыс. человек. Еще 40,7 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Таким образом, в регионе вакцинировались чуть более 30% от общей численности населения.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. Также действуют ограничения по проведению крупных массовых мероприятий, заполняемость зрительных залов не может быть выше 75%.