Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, подобной пермской, когда студент устроил стрельбу в своем вузе. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в пятницу.

По его мнению, основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. "Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", - заявил глава СК.

"Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях", - добавил он. "В этом и есть большая опасность", - подчеркнул Бастрыкин.

Он считает, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, "которые решают проблемы "просто" - ликвидируя оппонента". "Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет. В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру", - рассказал председатель СК.

Он добавил, что даже в театральных постановках и художественных фильмах, финансируемых государством, создаваемых якобы с благой целью, умудряются исказить классику, делая главными героями произведений тех, кто недавно открывал стрельбу в школе. "И какие ценности могут сформироваться у подростков, которые смотрят все это? Ответ очевиден. Часто, читая новости о той или иной выставке или постановке, суть которых возмущает общественность, я даю поручения обратить на них внимание, изучить, ведь речь идет о наших ценностях, лишившись которых, мы потеряем человечность", - сказал Бастрыкин.