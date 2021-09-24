Центр по улучшению экологической ситуации в Арктике создадут на карбоновом полигоне в ЯНАО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Центр по изучению возможности сокращения углеродного следа и улучшения экологический ситуации на промышленных территориях Арктики и Субарктики откроется на карбоновом полигоне в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО по итогам заседания экспертного совета под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Ранее сообщалось, что на Ямале создадут первый в Арктике карбоновый полигон. Местом расположения станет участок, прилегающий к вышке РЛС высотой 198,6 м в окрестностях города Лабытнанги и станции Обская.

"По словам ученых, на базе карбонового полигона "Семь лиственниц" создадут центр испытания и развития природоориентированных решений для сокращения углеродного следа, привлечения климатического финансирования и улучшения экологической ситуации в промышленно развитых регионах Арктики и Субарктики. Это будет первый карбоновый полигон в России, который может служить для верификации расчетных методов учета выбросов углерода и эффективности инициатив по сокращению выбросов в результате хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на самом карбоновом полигоне планируется наблюдать за климатически активными газами в экосистемах лесотундры, северной тайги, заболоченных земель низовьев Оби. "Расположение полигона на северной границе леса и одновременно на южной границе распространения многолетней мерзлоты открывает широкие возможности управления экосистемными потоками парниковых газов", - цитирует пресс-служба руководителя проекта ведущего научного сотрудника Научного центра изучения Арктики Глеба Краева.

Партнерами Научного центра изучения Арктики по проекту выступают Институт географии РАН, Тюменский государственный университет и Институт леса имени В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках. Первый карбоновый полигон открыли в Калужской области в сентябре 2020 года.