Возведение дороги, которая свяжет наукоград Кольцово с Новосибирском, начнется в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Основные работы по строительству дороги, которая свяжет Кольцово, где находится, в том числе, Государственный центр вирусологии "Вектор", с Новосибирском, начнется в 2022 году. Строительство автомобильной дороги увеличит пропускную способность на подъезде к наукограду, обеспечив бесперебойное транспортное сообщение Кольцово с Новосибирском, сообщил в пятницу ТАСС министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

Рабочий поселок Кольцово, имеющий статус наукограда, расположен в 25 км от центра Новосибирска и в десяти километрах от новосибирского Академгородка. В Кольцово расположен крупный научно-производственный комплекс, в частности, центр вирусологии "Вектор" и новосибирский Биотехнопарк. С конца августа в Кольцово началось строительство уникального по своим характеристикам источника синхротронного излучения поколения 4+ Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". Однако транспортная доступность наукограда со стороны Новосибирска осложняется низкой пропускной способностью существующей трассы.

"В 2021 году запланированы подготовительные работы по переустройству коммуникаций и устройству земляного полотна, основные работы развернутся в 2022 году. Начало второго пускового комплекса автомобильной дороги находится в районе ликвидированного железнодорожного переезда на остановочной платформе Барышево. Конец - в районе АБК рабочего поселка Кольцово. Общая протяженность участка строительства - 997 погонных метров, протяженность эстакады - 157 погонных метров", - сообщил Костылевский.

Он отметил, что строительство автомобильной дороги увеличит пропускную способность на подъезде к наукограду, обеспечив бесперебойное транспортное сообщение с Новосибирском. Костылевский добавил, что подготовительные работы по строительству трассы начнутся в октябре. Конкурсная процедура определила подрядная организация - ООО "СпецТрансСтрой", которая за два года построит эстакаду, дорожные подходы и две автобусные остановки. Согласно сведениям на сайте госзакупок, стоимость работ - 542,3 млн руб., дата окончания строительства - 2023 год. Возведение трассы планируется по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги".