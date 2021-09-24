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Роспотребнадзор обязал 602 организации Татарстана привить всех сотрудников от COVID-19

Шесть предприятий уже выполнили требование

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор вынес 602 организациям Татарстана постановление об обязательной вакцинации сотрудников, шесть из них выполнили требование. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

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"На сегодня выдано 602 постановления главного государственного санитарного врача на проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - сказала Авдонина. Она отметила, что подобные постановления от Роспотребнадзора получают те предприятия, где был выявлен очаг коронавируса.

За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего заразились более 26 тыс.человек. На сегодняшний день в регионе вакцинировались от коронавируса 1 071 796 человек, из них 933 654 получили вторую дозу прививки. Всего в регионе привито более трети взрослого населения.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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