Россия впервые за 13 лет представлена в финале главного кулинарного конкурса Франции

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Российские кулинары впервые с 2008 года будут бороться в предстоящие выходные дни в Лионе за высшие награды международного гастрономического конкурса Bocuse d’or, названного так в честь легендарного мэтра французской кухни Поля Бокюза. Об этом сообщил в пятницу ТАСС российский участник мирового финала конкурса Виктор Белей, бренд-шеф московского ресторана Uhvat.

"Лионский конкурс имеет такой же престиж в мире гастрономии, как Каннский фестиваль - в мире кино, - отметил мастер. - Мы с нетерпением ждали этого приглашения и были счастливы получить его, ведь мы вышли в финал впервые за тринадцать лет".

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон станет почетным гостем на традиционном "обеде поваров" в Лионе. Участие в нем примут лучшие кулинары планеты. "Это знак внимания представителям отрасли, особенно тяжело пострадавшей в период санитарного кризиса", - считает Белей.

По его словам, "Золотой Бокюз" - необычайно сложный конкурс. Он предполагает работу не одного человека, а целой команды профессионалов. Российской команде предстоит состязаться в Лионе с представителями 23 стран.

Обновленный регламент

В 2021 году в условиях продолжающейся пандемии конкурс обновил регламент финала. Поскольку доставка и продажа готовых блюд навынос увеличили свои доли на ресторанном рынке, финалисты вместо обычной сервировки на тарелке представят авторские боксы. Жюри также определило ингредиенты, которые необходимо включить в блюда: томаты черри и черные тигровые креветки. Кроме того, они должны обязательно быть пригодными для подогрева.

Пандемия, продолжил Белей, крайне тяжело отразилась на гастрономической отрасли. Многие кулинары во Франции были вынуждены закрыть рестораны, уйти из профессии. "Но я верю, что после окончания пандемии отрасль сможет снова развиваться. И тогда мы будем не закрывать, а открывать рестораны, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул он.

В Лионе, по словам мастера, он и его коллеги будут стремиться "показать все особенности национальной кухни". Но при этом каждое блюдо должно быть понятно всем членам жюри конкурса, в состав которого входят представители самых разных стран. "Мы должны поэтому быть универсальными, - заметил он. - Но у нас, конечно же, есть и бородинский хлеб, и квасное сусло, и другие русские "изюминки", которые мы постараемся также преподнести в Лионе".

Кулинарная столица

Российский шеф-повар сказал, что рад визиту в Лион, кулинарную столицу Франции. По его словам, он "любит французскую кухню за ее качественные продукты и базовые вкусы". "Мне особенно нравятся ее фуа-гра, рийеты, террины, но самое любимое блюдо - луковый суп, - признался он. - Французская кухня близка мне еще и потому, что среди коллег, с которыми я работал, были французы или те, кто стажировался во Франции. С тех пор люблю готовить французские блюда".

Российский финалист "Золотого Бокюза" отметил, что теперь знаменитый гид "Мишлен" - наиболее известный в мире путеводитель по ресторанам - пришел в Москву, и многие рестораторы стали открывать в российской столице русско-французские рестораны. "Думаю, в ближайшие несколько лет их будет появляться все больше", - заметил мастер.

"Европейский дебют Виктора Белея состоялся во Франции несколько лет назад во время международных "Гастрономических сезонов", - отметила основатель этого фестиваля, историк гастрономии Наталья Марзоева. - Уже тогда специалисты высоко отзывались о его творческой фантазии, оригинальности, разнообразии его блюд. Это очень яркий, целеустремленный, талантливый мастер, и я от души желаю Виктору Белею и его замечательной команде победы в Лионе".

Традиции столетий

Диалог русской и французской кухни начался еще в начале ХIХ столетия. Именно тогда царский посол в Париже Александр Куракин произвел революцию в сервировке стола. По настоянию русского дипломата, горячие блюда отныне подавались не одновременно, как было принято прежде во Франции, а постепенно, согласно расположению в меню, и, таким образом, больше не остывали. "Русская сервировка" пришлась по душе французам и стала непререкаемым законом ресторанов.

В ХIХ - начале ХХ века в России и Франции поочередно проводились франко-русские "Гастрономические сезоны", призванные содействовать обмену кулинарным опытом. Их проведение было прекращено с началом Первой мировой войны. В последние годы традиция была возрождена. Так, французские гурманы высоко оценили русскую версию французского слоеного пирожного "мильфей" - торт "Наполеон".