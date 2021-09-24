Более 130 аппаратов ИВЛ поступили в больницы Пермского края

ПЕРМЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 130 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких поступило в больницы Пермского края. На эти цели выделили около 150 млн рублей, сообщило региональное министерство здравоохранения в пятницу.

"На этой неделе более 20 лечебных учреждений края примут на баланс универсальные респираторы, которые могут использоваться при транспортировках пациентов и в условиях стационаров. В числе получателей крупнейшие больницы Пермского края. Более 150 млн рублей из краевого бюджета направлены на закупку 130 единиц оборудования", - говорится в сообщении. В пресс-службе министерства уточнили ТАСС, что аппараты уже доставлены в больницы.

В первое время они будут использоваться для лечения "тяжелых" пациентов с COVID-19, затем их будут применять для терапии острых состояний у больных, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, в соответствии с федеральным проектом "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Особенность новых аппаратов заключается в том, что их можно применять для лечения как взрослых, так и маленьких детей с экстремально низкой массой тела. Кроме того, аппарат оснащен турбиной, что делает модель более независимой - не надо рядом с пациентом устанавливать громоздкий компрессор. Таким образом аппараты ИВЛ можно устанавливать в небольших помещениях и в автомобилях.

В Пермском крае строительство, реконструкция, ремонт больниц и поликлиник, закупка оборудования, оснащение ФАП и сельских амбулаторий, обновление автопарка службы скорой медицинской помощи ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также за счет средств бюджета Пермского края. В 2021 году на развитие медицины в регионе выделили около 59 млрд рублей.