Полеты санавиации приостановили в Удмуртии после жесткой посадки вертолета

ТАСС, 24 сентября. Власти Удмуртской Республики приняли решение о временной приостановке полетов санавиации в регионе после того, как накануне вертолет совершил жесткую посадку на крышу гаража Первой республиканской клинической больницы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минздраве республики.

"На данный момент ведутся следственные действия для установления причин происшествия. Полеты санавиации на территории республики временно приостановлены. На время приостановки полетов санитарная эвакуация пациентов, нуждающихся в транспортировке, будет проводиться автомобильным спецтранспортом", - говорится в сообщении.

После проведения следственных действий власти будут решать вопрос о продлении либо расторжении контракта с действующим подрядчиком.

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку на территории Первой республиканской клинической больницы в четверг примерно в 12:10 по московскому времени. Вертолет перевозил пациента с острым коронарным синдромом. Его состояние после инцидента не изменилось, в тот же день он был успешно прооперирован, однако находившийся в салоне вертолета фельдшер получил легкое сотрясение.

Санитарная авиация в Удмуртии начала работу с 2019 года. С января по июль 2021 года санитарная авиация Удмуртии совершила 119 вылетов, из них три вылета - к детям младше года. Затем полеты приостановили из-за непогашенной задолженности подрядчика по лизинговым платежам, с 1 сентября полеты возобновились. Услуги стала оказывать компания "Русские вертолетные системы".