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На Сахалине ввели новые меры поддержки, касающиеся почетных граждан

Членам семей умерших будут выплачивать до 40 тыс. рублей

ТАСС, 24 сентября. Депутаты Сахалинской областной думы приняли в окончательном чтении законопроект о мерах поддержки семьям почетных граждан. Об этом сообщается в пятницу на сайте думы.

"Прошел второе чтение законопроект о поправках в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Речь идет о компенсациях родственникам умерших людей, имеющих звание "Почетный гражданин Сахалинской области". Теперь члены семей погибших (умерших) почетных граждан получат компенсацию расходов, понесенных на их погребение, изготовление и установку надгробного памятника в размере фактически понесенных расходов, но не более 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Членами семей умершего почетного гражданина считаются супруг или супруга, родители или усыновители, дети, в том числе усыновленные, а также внуки, братья и сестры. Эта социальная поддержка предоставляется одному из членов семьи умершего почетного гражданина при предоставлении им документов, подтверждающих расходы. Средства на компенсацию предусмотрели в областном бюджете.

Депутаты единогласно поддержали принятие документа уже в качестве закона.

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РоссияСахалинская область
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