Бастрыкин: психологическое тестирование школьников и студентов должно быть постоянным

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Психологическое тестирование в образовательных учреждениях должно быть постоянным для профилактики правонарушений. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Необходимо широко внедрять постоянное психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений для профилактики правонарушений в молодежной среде и выявления групп риска", - сказал он.

Бастрыкин также предложил поощрять и развивать детские и молодежные движения, возродить и модернизировать общероссийские спортивные мероприятия, причем исключительно на любительском уровне для подростков и молодежи с введением премиального фонда. По его мнению, это позволит молодежи расходовать свою энергию. "Мы должны идти по пути формирования высоконравственных ценностей у молодежи, четких жизненных ориентиров, чтобы они могли ставить цели в жизни и при этом адекватно анализировать и оценивать различные ситуации и поступки других лиц", - сказал глава СК.

Он также считает необходимым обеспечить студентов достойными стипендиями, активно развивать студенческое самоуправление. "Это откроет перед ними возможности активного участия в жизни вузов и научит не только высказывать свою точку зрения, но и слышать мнение окружающих, решать проблемы сообща", - сказал Бастрыкин.

"Уверен, что тогда у молодых людей будут совершенно другие взгляды на себя и окружающих", - заключил он.