Путин приветствовал участников Российско-финляндского культурного форума

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXII Российско-финляндского культурного форума, который проходит в онлайн-формате. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Уже более двух десятков лет форум вносит значимый вклад в расширение российско-финляндских гуманитарных связей, способствует разработке и реализации взаимовыгодных совместных проектов в этой области. В силу известных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в этом году ваше общение проходит в режиме видеоконференции. При этом состав участников форума, как и прежде, весьма широк: это представители центральных и местных властей наших стран, творческих коллективов, учебных заведений, научных институтов и неправительственных организаций", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что участникам форума предстоит обменяться профессиональным и творческим опытом, обсудить вопросы, относящиеся к сферам образования, просвещения, искусства, музейного дела, этнокультурных и краеведческих исследований. Также Путин выразил уверенность, что будут проведены содержательные и конструктивные дискуссии, а инициативы, озвученные в ходе форума, поспособствуют развитию "российско-финляндских добрососедских отношений, упрочению взаимопонимания между народами наших стран".

Российско-финляндский культурный форум с 2000 года дает возможность организациям культуры двух стран реализовать свои проекты в партнерстве, тем самым развивая международное сотрудничество и укрепляя культурные связи России и Финляндии. Тема форума в 2021 году - "Культурный код - ключ к пониманию и сохранению культуры городов".