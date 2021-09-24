Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,02

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного увеличился и достиг 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель, как и в четверг, превышает единицу в семи из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской и Свердловской областях индикатор равен 1,01, в Красноярском крае - 1,02 (для региона это максимум с 22 июля), в Воронежской области - 1,03, в Московской - 1,05, в Нижегородской - 1,08, в Самарской - 1,09.

В Москве и Иркутской области коэффициент увеличился до 1, а в Санкт-Петербурге - до 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.