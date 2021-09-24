Исследование: уровень доверия россиян к системе здравоохранения вырос на 7% в 2021 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян к системе здравоохранения вырос за год на 7%, до 41%, следует из результатов исследования Stada Health Report, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Уровень доверия россиян к системе здравоохранения вырос в 2021 году по сравнению с прошлым годом на 7% и составил 41%", - говорится в исследовании.

В компании отметили, что по этому показателю Россия демонстрирует один из самых быстрых и уверенных темпов роста и занимает второе место после Сербии (+12%). При этом 62% респондентов считают, что готовность российской системы здравоохранения окажется на более высоком уровне, если в будущем снова начнется пандемия, рассказал директор по коммерческой эффективности Stada в России и СНГ Дмитрий Белоусов. По его словам, по этому результату Россия находится на шестом месте среди 15 стран, принимавших участие в опросе.

Каждый третий из 30 000 опрошенных в 15 странах убежден, что любые попытки спланировать действия при пандемии будут бесполезны (20%), что их система здравоохранения, вероятно, не справится с нагрузкой (15%). По мнению 43% россиян, готовность страны противостоять пандемии значительно возросла. Такого же мнения придерживаются 58% опрошенных испанцев и 57% португальцев. Наиболее пессимистично настроены поляки (26%). В то же время 23% россиян не верят, что к пандемии можно подготовиться. Так же считают 25% немцев.

Об исследовании

Stada Health Report - репрезентативное ежегодное международное онлайн-исследование, проведенное компанией Kantar по инициативе Stada в период с марта по апрель 2021 года. В нем участвовали около 30 000 респондентов из Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Испании, Швейцарии, Украины и Великобритании.