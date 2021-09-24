Lux Express с 1 октября возобновит автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Международная компания Lux Express вновь начинает автобусные перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые были остановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом компания сообщила в пятницу в Facebook.

"Рады сообщить, что Lux Express возобновляет международные отправления между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Первый рейс запланирован на 1 октября", - указали в компании. Автобусы будут ходить один раз в день в обоих направлениях. В июле автобусное сообщение между этими городами возобновила также компания-перевозчик Ecolines.

Въезд в Финляндию из России разрешили для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, обладателей вида на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также теперь и для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешили владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

7 июня Финляндия разрешила въезд из третьих стран, в том числе России, для встречи с родственниками. Помимо супругов и несовершеннолетних детей, в эту категорию включили взрослых детей, родителей, родителей мужа или жены, а также бабушки и дедушки.

С 1 октября Финляндия откроет выдачу виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из России закрыты, по крайней мере, до 10 октября, эти ограничения регулярно продлеваются. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами, помимо автобусного, возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом). Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.